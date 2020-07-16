Российский президент Владимир Путин решил перенести свою поездку в аннексированный Крым, где сегодня должен был принять участие в церемонии закладки российских аналогов кораблей "Мистраль".

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости" в четверг, 16 июля.

По его словам, Путин собирается поехать в Крым в понедельник.

Как отмечается, российский лидер сегодня должен был побывать на судостроительном заводе "Залив" в Керчи и встретиться с работниками предприятия, а также поучаствовать в видеоконференции с представителями других судостроительных комплексов - "Севмаша" и "Северной верфи".

Также предполагалось, что Путин будет принимать участие в закладке двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) для Военно-морского флота. Речь идет о проекте судов под называнием "Прибой", которые считают аналогом французских "Мистралей". По данным российских СМИ, аналог во многом превосходит французские корабли этого класса. К примеру, российское судно сможет иметь более 20 тяжелых боевых вертолетов.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что отношения Украины и России испортились не из-за Крыма.

Также мы писали, что Путин по телефону с Меркель обсудил Донбасс и Минские соглашения.