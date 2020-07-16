Национальный совет румын в Украине пожаловался властям Румынии на нарушение прав их общины на образование на родном языке и проекты админреформы. Они заявили, что подвергаются систематической принудительной украинизации во всех сферах.

Об этом со ссылкой на заявление Национального совета румын в Украине сообщает румынская служба Радио Свобода.

Как отмечается, обращение организации адресовано ряду госучреждений – главам парламента и парламентским комитетам, премьеру, президенту и институциям, ответственным за вопросы румын за рубежом и внешней политики.

Так, авторы заявления утверждают, что румыны в Украине, которых насчитывается около 500 000 и которые являются вторым по величине национальным меньшинством в стране после россиян, "подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации" во "всех сферах государственной политики".



По их словам, сейчас румынская община компактно проживает в четырех из 11 районов Черновицкой области, а после админреформы останется 3-4 района, в которых румыны составят около 10% населения. Такие действия приведут к утрате представительства в Верховной Раде и недостаточном представительстве в местных советах, полагают авторы заявления.

Сообщается, что община просит Румынию достичь с Украиной договоренностей подобных тем, которые уже существуют между Украиной и Венгрией (о сохранении родного языка в школах венгерской общины) и Болгарией (о поддержке единства болгарской общины в территориально-административной реформе).

Ранее мы писали, что под стенами областной государственной администрации в Черновцах пикетировали румынсие организаций. Участники акции протеста выражали недовольство законом "Об образовании".