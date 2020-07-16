Сегодня Верховная Рада утвердила нового главу Антимонопольного комитета. Его возглавила Ольга Пищанская - протеже Владимира Зеленского из его родного Кривого Рога.

Но связь есть не только с президентом - Пищанская также работала в компаниях, которыми владеет олигарх Ринат Ахметов.

За землячку президента практически единодушно выступила фракция "Слуги народа", дав 229 голосов - то есть хватило бы для назначения и без голосов других партий.

Разбирались, что известно о новой руководительнице АМКУ.

Кто такая Ольга Пищанская

Землячке президента Зеленского 44 года.

Новая руководительница АМКУ имеет два высших образования. В 1997 году она закончила Криворожский технический университет (промышленное и гражданское строительство), а в 2001-м - Киевский национальный экономический университет.

На данный момент Ольга Пищанская является слушателем программы MBA Эдинбургской бизнес-школы.

На сайте АМКУ приводится биография новой руководительницы. Говорится, что она весь последний год была замом главы комитета - ее на эту должность еще в сентябре назначил Зе.

Перед приходом в это ведомство Ольга Станиславовна достаточно долго работала в бизнес-секторе.

Более 15 лет - с 1999 года по 2015 - она делала карьеру в "Криворожстали", флагмане украинской металлургии. Там она прошла путь от инженера-проектировщика до менеджера по закупкам услуг и стратегическим инвестициям.

В 2016 году руководила закупками в "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова. Интересно, что и "Криворожсталь", где работала Пищанская, недолгое время - с 2004 по 2005 годы - была в управлении этого олигарха, а также его партнера Виктора Пинчука.

Потом комбинат перепродали бизнесмену Лакшми Митталу и переименовали в "Арселор Миттал Кривой Рог", что на карьеру Пищанской никак не повлияло - десять лет она брала высоты и при новом инвесторе.

После 2016 года Ольга основала частные компании, которые специализировались на закупках.

На представлении в Раде Ольга Пищанская заявила, что у нее за плечами - "большой опыт работы на мощном производстве и собственный бизнес". Целью на новой должности она поставила "борьбу со злоупотреблениями монополий и картелей".

Машина за сто гривен. Что в декларации у Пищанской

В декларации у Ольги указан из членов семьи сын Александр. Также упоминаются мать Анна и сестра Светлана.

В собственности у новой главы АМКУ - купленные три года назад дом и земельный участок в Софиевской Борщаговке под Киевом. Также есть квартира там же, приобретенная в 2013 году на имя, судя по всему, матери - Анны Пищанской.

У Ольги есть также дом в Севастополе, купленный в 2013 году. Это большое строение на 262 квадратных метра. Судя по декларации, его сейчас арендуют другие люди - иностранная гражданка Наталья Гасиловская.

Она же арендует и земельный участок под этим домом, который также принадлежит новой руководительнице АМКУ.

Правда, арендные платежи в декларации не указаны.

Еще одну квартиру в Киеве на сто "квадратов" Ольга приобрела сравнительно недавно - в марте 2019 года.

В том же месяце она купила подержанный пятилетний кроссовер Volkswagen Tiguan - правда, цену его в декларации Пищанская указала очень странную - 100 гривен.

По факту такой автомобиль стоит около 15 тысяч долларов, в зависимости от комплектации и состояния.

Такие же проблемы в указании цены на объекты недвижимости. Так, дом на Софиевской Борщаговке, купленный в 2017 году, судя по декларации стоит чуть больше ста тысяч гривен. При этом рядом указана квартира там же, которая вдвое меньше размером, но стоит 365 тысяч гривен.

В ценах 2013 года, когда квартира покупалась, это было 45 тысяч долларов - вполне адекватная для того времени цена. Если же перевести в доллары цену дома, то выходит, его цена - чуть более трех тысяч "баксов".

В Антимонопольном комитете Ольга зарабатывала примерно по 58 тысяч гривен в месяц. Параллельно она получала зарплату в фирме "Стем Инжиниринг", где является коммерческим директором. Как указано в декларации, это доход по совместительству.

То есть, работая на государство, Пищанская была одновременно директором частной фирмы.

Также у Ольги есть небольшой счет в "Сбербанке" (чуть более ста тысяч гривен) и значительные сбережения в наличке: полмиллиона гривен, 148 тысяч долларов и 24 тысячи евро.