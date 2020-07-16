С 1 сентября зарплаты украинских медиков вырастут на 1 250 - 3 500 гривен. Соответстующее решение 15 июля принял Кабмин.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 16 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"На заседании Кабмина было принято решение касаемо обеспечения финансовым ресурсом доплат медицинским работникам, начиная с 1 сентября и до конца года. Это и врачи, и средний медицинский персонал, и младший медицинский персонал", - сообщил министр.

По словам Степанова, зарплата врача в среднем вырастет на 3 500 гривен, медперсонала – на 2 500 гривен, младшего медицинского персонала – на 1 250 гривен.

По словам главы Минздрва, на повышение зарплат из коронавирусного фонда выделили 7,4 миллиарда гривен. Кроме того, более 103 миллионов выделили для стажировки врачей-интернов.

Степанов о зарплатах медикам - с 06:16

Напомним, ранее Степанов заявлял о желании платить врачам от 25 тысяч гривен в месяц. Но не уточнил, с какого числа.

Также мы писали, что Минимальная зарплата в Украине с 1 сентября поднимется до 5 000 гривен.