Президент Владимир Зеленский собирается вооружить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) танками, самолетами и подводными лодками.

Об этом сообщил депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в Facebook.

"Зеленский хочет вооружить НАБУ танками, самолетами и подводными лодками. В Раду подан законопроект. Что это: сумасшествие или государственная измена, некомпетентность или подготовка к военному перевороту? Смотрите, пишите, распространяйте эту информацию: Зеленский решил наделить НАБУ правом использовать в своей работе военную технику, а также покупать военную технику и, внимание, ее разрабатывать.

Представляю себе НАБУшников, выдвигающихся на очередной обыск в боевых самолетах, танках и подводных лодках. С системами "Град", "Джевелинами" в противогазах и в ОЗК. Да, и обязательно в тактических носках, купленных у фигурантов дел, которые расследует НАБУ. Спросите, о чем это я? Я о том, что в повестке дня Рады появился законопроект "Слуги народа" №2398-д, которым предусмотрено все вышеперечисленное", - отметил политик.

Кроме того, депутат вспомнил о сегодняшнем празднике - Дне принятия Декларации о государственном суверенитете - и поздравил президента.

"С праздником, дорогие украинцы, с Днем принятия Декларации о государственном суверенитете! И Вас, дорогой Владимир Александрович Зеленский, с праздником ! И отдельное поздравление посольству США в Украине! Снимаю шляпу... Слава Украине!", - резюмировал Кузьмин.

Напомним, ранее глава Нацполиции раскритиковал идею Кличко вооружить в Киеве Муниципальную варту.

Также мы писали, что в Нацполиции объявили тендер на 150 новых спецмашин с сейфами для оружия.