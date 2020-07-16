Украинцы устали от карантина, поэтому его не стоит спешить продлевать более, чем на месяц. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, сообщается на сайте главы государства.

"Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", - заявил Зеленский.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, уже разработано постановление с изменениями, которое касается существования карантина в Украине в целом.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.



Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве готовятся продлить карантин в Украине до конца лета.

Также мы сообщали, что опубликована таблица областей Украины, которые готовы к отмене карантина.