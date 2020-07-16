"Все уже устали". Зеленский призвал не затягивать карантин дольше, чем еще на месяц
Украинцы устали от карантина, поэтому его не стоит спешить продлевать более, чем на месяц. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, сообщается на сайте главы государства.
"Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", - заявил Зеленский.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, уже разработано постановление с изменениями, которое касается существования карантина в Украине в целом.
Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.
Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве готовятся продлить карантин в Украине до конца лета.
Также мы сообщали, что опубликована таблица областей Украины, которые готовы к отмене карантина.