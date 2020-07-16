В четверг, 16 июля, экс-президент Петр Порошенко выступил на акции протеста "Руки прочь от языка", которую организовала его партия "Европейская солидарность".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Выступление Порошенко длилось более 13 минут. Он начал его с того, что поздравил своих сторонников с днем подписания Декларации про государственный суверенитет.

Порошенко также обвинил власть в попытке расколоть страну перед выборами.

"Язык - это фундамент украинской государственности. Наша команда пять лет строила фундамент украинского государства. Мы пять лет выводили Украину из состояния языковой литургии",- заявил Порошенко.

Он также упомянул Максима Бужанского, автора законопроекта №2362 об отсрочке украинизации русскоязычных школ, из-за которого был инициирован митинг.

"Я слышал про этого мужчину, не мужчину, который любит фотографироваться голым, господин Бужанский, который думает, что это он поднимает этот флаг. Я прошу вас не вспоминайте и не запоминайте эту фамилию. Он ничтожество",- заявил Порошенко.

Напомним, Рада должна была рассмотреть законопроект об отсрочке украинизации русскоязычных школ сегодня, 16 июля, но его перенесли на пятницу, 17 июля. В ходе сегодняшнего митинга нардеп Владимир Вятрович заявил, что завтра акцию протеста проведут повторно.

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