На митинге, организованном партией "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который проходит под зданием Рады против законопроекта Максима Бужанского о языке, принесли плакат с изображением президента Украины Владимира Зеленского изо лба которого торчит настоящий патрон.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

Напомним, сегодня утром у здания парламента началась акция протеста "Руки прочь от языка", организованная партией Порошенко. Участники протестуют против законопроекта №2362 Бужанского, который предусматривает отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года.

Как сообщалось, депутаты должны были рассмотреть этот законопроект сегодня, 16 июля, но его перенесли на пятницу, 17 июля.

Ранее "Страна" анализировала, смогут ли "слуги народа" отсрочить ликвидацию русских школ в Украине.