В ходе заседания в четверг, 16 июля, Верховная Рада поддержала назначение Ольги Пищанской главой Антимонопольного комитета. За соответствующий проект постановления проголосовали 255 нардепов.

"Основными приоритетами конкурентной политики в ближайшее будущее, лично для себя, я ставлю борьбу с злоупотреблением существующих монополий и картелей, использование инструментов снижения барьеров входа на рынки, прекращение антиконкурентных действий органов власти, усиление институциональной возможности комитета и реформирование органа обжалования в сфере общественных закупок", - сказала Пищанская, выступая перед нардепами.

Отметим, что Пищанская с сентября 2019 года занимала пост первого заместителя главы АМКУ. До этого более 15 лет работала на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", где также работал и ее предшественник в Комитете Юрий Терентьев.

Родилась новая руководительница Антимонопольного комитета в 1975 года. В 1997 году окончила Криворожский технический университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство", а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Напомним, что проект постановления о назначении Пищанской 15 июля инициировал глава Комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

А бывшего главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева Рада уволила минимальным количеством голосов на заседании 3 июля.