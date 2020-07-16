"Рыбы едят муравьев, муравьи едят рыб". На аватарке нового главы НБУ стоит цитата о нестабильности в жизни
На аватарке нового главы НБУ Кирилла Шевченко в мессенджере телеграм, которого Рада назначила на должность на сегодняшнем заседании, написана цитата христианского богослова Августина Аврелия, жившего в IV и V веках.
"Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит - муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на своё сегодняшнее превосходство", - написано у главы НБУ на аватарке.
Данный факт прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":
"Интересная цитата. К слову, соответствует той характеристике, которую дали Кириллу Шевченко знающие его люди в разговоре со "Страной": осторожный, вежливый, не глупый, прислушивается к тому, что ему говорят", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы НБУ.
Также мы писали, что ранее нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявляла, что кандидатура Шевченко не вызывает у нее "особого восторга".