В ходе заседания в четверг, 16 июля, парламент поддержал увольнение Вячеслава Штучного с должности главы аппарата Верховной Рады. Соответствующий проект постановления поддержали 307 нардепов.

"Спасибо вам за работу, Вячеслав Васильевич, желаю успехов в новом направлении деятельности", - сказал спикер парламента Дмитрий Разумков после голосования.

Отметим, что проект постановления №3850 об увольнении Штучного в связи с личным заявлением был внесен в Раду 15 июля. В заявлении, фото которого обнародовал в Telegram нардеп Александр Качура, было указано, что причиной такого решения стало возможное назначение Штучного на другую должность в государственном органе.

Любопытно, что ранее СМИ распространили информацию, что якобы Разумков подозревал Штучного "шпионаже" в пользу Офиса президента и его главы Андрея Ермака. Однако в интервью "Стране" спикер парламента эту информацию не подтвердил.

Напомним, что руководителем аппарата Верховной Рады Штучного назначили в сентябре прошлого года. А до этого он работал заместителем главы госохраны Украины.