За неделю, с 8 по 14 июля, на государственные органы власти Украины было совершено 947 кибератак, это на 50% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Так, за указанный промежуток времени Специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) заблокировало 947 кибератак.

Около 48% из атак - атаки типа Brute Force (кибервзлом пароля путём перебора всех возможных вариантов ключа); 39% - типа Harvest Attack (техника, которую используют спаммеры для взлома электронной почты).

За неделю Госспецсвязи заблокировала 5 DDoS-атак (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа), большинство из которых были осуществлены на сайт Офиса президента Украины. Также CERT-UA в период с 8 по 14 июля зарегистрировало 2 466 киберинцидентов. Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (99% инцидентов).

Напомним, СБУ нейтрализовало 480 кибератак на органы госвласти Украины в прошлом году.

Также мы писали, что на карантине хакеры атаковали украинские банки и их клиентов через фишинговые письма.