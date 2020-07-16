На Львовщине в городе Золочев священник УПЦ подвергается давлению и угрозам со стороны мэра Игоря Гринкива, который заподозрил, что священнослужитель якобы строит церковь прямо на своем подворье. Градоначальник и местные активисты собрались на вече возле дома священника и приняли резолюцию против строительства и даже потребовали, чтобы священнослужитель УПЦ покинул город.

О конфликте говорится в обращении митрополита Львовского и Галицкого Филарета к главе Львовской ОГА Николаю Козицкому, опубликованному на сайте УПЦ.

"В последнее время мэр Игорь Гринкив вместе с депутатами и активистами нарушают право на свободу вероисповедания верующих религиозной общины Украинской Православной Церкви, а также препятствуют свободно пользоваться жильем семье священника, которое находится в частной собственности", - говорится в обращении.

По словам митрополита, мэр Золочева безосновательно предполагает вероятность возможного строительства церкви по месту жительства священника.

"В то же время на месте домовладения священника никакого подтверждения строительства не было обнаружено. Как следует из СМИ, поводом для обвинения в предполагаемом незаконном строительстве стали молитва и богослужение, которые совершал священник на собственном дворе домовладения", - говорится в обращении.

Митрополит Львовский и Галицкий Филарет напомнил, что Конституция и законодательство Украины запрещают дискриминировать людей в Украине по признакам религиозной принадлежности.

"Обидно видеть, что в регионе, где исповедуют права человека и европейские ценности и традиции, руками власти насаждается средневековое варварство. Ведь согласно Конституции Украины, Церковь и религиозные организации отделены от государства, а органы власти обязаны обеспечивать равное право на свободу вероисповедания для всех людей независимо от религиозной принадлежности", - уточнил митрополит.

Он так же добавил, что горсовет Золочева выделил три земельных участка для строительства храмов УГКЦ, два для ПЦУ и один для РКЦ, а верующих религиозной общины УПЦ подвергают преследованию за молитву в частном домовладении.

"Обращаю Ваше внимание, что согласно Конституции Украины, каждый гражданин имеет право беспрепятственно совершать молитву и богослужения, а потому верующие религиозной общины УПЦ не совершили ничего противозаконного или того, что подлежит осуждению", - добавил митрополит Филарет.

Как уточняет, издание СПЖ, пришедшие на "вече" против УПЦ проголосовали за сбор подписей о запрете строительства и снесении забора вокруг дома священнослужителя. Они также предложили клирику УПЦ возместить расходы на покупку дома и строительные работы с тем, чтобы он покинул Золочев.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве раскрыли убийство священника УПЦ пятилетней давности.

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