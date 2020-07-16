Вчера, 15 июля, в Украине прошло Внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии, на которое зарегистрировались более 130 000 выпускников. В результате, тестирование сдавали 92 962 человека - это 70,99% от общего количества зарегистрированных. А шесть выпускников не допустили к сдаче тестов из-за признаков острых респирторных заболеваний (ОРЗ).

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"К тестированию не допустили 34-х участников, из них шестерых - из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за соблюдением сдачи экзамена наблюдали 47 человек. Как сообщают в МОН, порог "сдачи/не сдачи" и результаты тестирования по географии будут известны до 28 июля. Они появятся на страницах участников до 29 июля.

Как сообщается, те, кто не смогли принять участие в основной сессии тестирования по географии по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Пошаговая инструкция размещена на сайте УЦОКО.

Напомним, основная сессия ВНО-2020 началась 25 июня. Выпускники уже сдали экзамены по математике, украинскому языку и литературе, физике, иностранным языкам, истории Украины и биологии. Последнее тестирование основной сессии ВНО пройдет по химии, оно состоится 17 июля.

Также мы сообщали, что дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля и продлится до 10 августа.