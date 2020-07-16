За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 116 жителей столицы. Это уже третий день подряд, когда число новых пациентов с Covid-19 превышает сотню человек.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, общее число случаев коронавируса в столице на 16 июля составляет 6 613.

За минувшие сутки заразились: 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, две девушки - 15 и 17 лет, двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.

В больницы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе - 21. В Деснянском - 20, в Голосеевском - 18 случаев.

Отметим, что днем ранее, 15 июля, Кличко сообщил о 147 инфицированных киевлянах за сутки, во вторник число новых пациентов с Covid-19 увеличилось на 112 человек. Таким образом, в столице уже третий день подряд коронавирусом заражаются больше ста человек.

Напомним, всего в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 848 человек.

Также мы писали, что в Украине коронавирусом за сутки заразились 36 детей и 51 медик.