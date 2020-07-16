В ходе заседания в четверг, 16 июля, Верховная Рада поддержала назначение главы правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Соответствующее решение поддержали 332 депутата.

Отметим, что утром назначение Шевченко поддержал и профильный Комитет Рады. Против выступил только один член комитета, пятеро воздержались, остальные голоса были за. Причем, выступая на Комитете, Кирилл Шевченко пообещал не включать печатный станок, не допустить неконтролируемой инфляции и сохранить независимость НБУ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины днем ранее, 15 июля.

Кирилл Шевченко считается близким к прозападному лобби (так называемым "соросятам" - Ред.), как и нынешняя команда, которая руководит Нацбанком.

Также "Страна" сообщала, что в разговоре с Зеленским директор МВФ указала на недопустимость давления на НБУ и рекомендовала сохранить независимость регулятора.