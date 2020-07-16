На днях стало известно, что Владимир Зеленский нарушил очередное свое предвыборное обещание - переехал жить в государственную резиденцию. Хотя раньше обещал их распродать или отдать детям.

Теперь президент обитает на госдаче в Конча-Заспе. Рассказываем, что о ней известно.

"Дачи - нах!" Как Зе переехал в госрезиденцию

О том, что Владимир Зеленский продал дом в Иванковичах под Киевом и переехал на госдачу, мы рассказывали еще неделю назад.

Информацию о переезде опубликовало "Радио Свобода". Говорилось, что президент отныне проживает в "доме №29", имеющем статус государственной резиденции.

Это часть комплекса "Конча-Заспа", который находится в ведении Госуправления делами. С начала двухтысячных там обитают vip-персоны с высокими государственными должностями. Территория комплекса - 134 гектара, где расположен 71 дом плюс четыре пансионата. А также парки, озера и многое другое - в общем оазис.

В 2000 году Кабмин передал весь этот комплекс в Госуправление делами, окончательно закрепив его элитный и закрытый статус. С тех пор многие правители Украины переехали в место, куда простым смертным доступа нет. Что символизировало окончательное расслоение между властью и обществом.

Причем, что характерно, за счет общества - "Конча-Заспу" финансируют украинские налогоплательщики.

Владимир Зеленский после первого тура выборов заявлял, что жить в резиденции не станет и вообще все госдачи нужно передать, например, детям под лагеря.

"Пусть в этих резиденциях живут дети какие-то, давайте обустроим там лагеря. Я не вижу в этих резиденциях никакого смысла. В результате, когда мы ездим в Европе по экскурсиям, то мы видим старые резиденции королей, то, что это сегодня - это все для экскурсий", - сказал Зеленский в одном из интервью.

Не менее откровенно ругал супер-льготы и персонаж Зеленского - Василий Голобородько из сериала "Слуга народа".

"Меня бы на одну неделю туда отправить, если бы это было возможно. Я бы им устроил! Кортежи - нах *! Льготы ваши - нах *! Дачи - нах *! Чтобы простой учитель жил, как президент. А президент жил, как учитель", - вот часть экспрессивного монолога из первой серии фильма.

После публикации "Радио Свобода" Офис президента заявил, что Зе поживет в Конча-Заспе временно - ведь он продал дом.

"Глава государства в июле 2020 года продал дом в селе Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом... Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", – говорится в сообщении ОП.

Насколько временно это будет - в Офисе не уточнили. Однако отметим, что президенту есть где жить - у него большая квартира в центре Киева, у Верховной Рады, откуда недалеко и до Банковой.

То есть переезд на госдачу это отнюдь не вынужденная мера в связи с продажей дома. А говорит скорее о желании Зе провести лето на природе и в известной роскоши. За государственный, разумеется, счет.

Разберемся, что известно о "даче 29", куда переехал Владимир Зеленский.

"Дом Ющенко"

Украинцы знают это помещение как "дачу Ющенко". Именно здесь третий президент Украины жил в течение десяти лет - и не выезжал долго даже после того, как перестал быть президентом. Что вызвало в то время немалый скандал.

Покинул он резиденцию только в 2014 году - то есть прожил в ней на четыре года дольше своего президентского срока.

Если учесть, что обходилось проживание на госдаче 30 миллионов гривен в год - то на Ющенко, оставшегося без должности, казна перетратила порядка 120 миллионов гривен. По тому курсу это почти 15 миллионов долларов.

Только свет на этой даче обходился казне по 400 тысяч гривен в год, сообщал тогда журналист Михаил Ткач.

До Виктора Ющенко здесь жил Леонид Кучма. После окончания президентской каденции он съехал в дом по соседству, который ему предоставили в пожизненное пользование. Кроме Кучмы здесь есть пожизненный дом у первого президента - Леонида Кравчука.

Также домами в элитном комплексе успели обзавестись два бывших спикера Рады - Владимир Литвин и Александр Мороз. Есть здесь особняк и у экс-премьера Валерия Пустовойтенко.

Правда, все они живут не в госрезиденции, а в других домах комплекса "Конча-Заспа". Ющенко же оставался почему-то именно на территории единственной дачи, предназначенной только для действущих глав государств.





После отъезда третьего гаранта на госдаче №29 затеяли ремонт примерно на пять миллионов гривен. Поменяли канализацию, деревянные лестницы и переложили полы. Также заменили пожарную сигнализацию.

Как видно по фотографиям, опубликованным выше - дом сделан в стиле "украинский ампир": много золота, мрамора и прочей роскоши.

Дача Ющенко. Фото журнала "Фокус"

Также имеется и банный комплекс - с турецкой и финской баней, а также бассейном и солярием.

Резиденция занимает две с половиной тысячи квадратных метров. Это огромная территория - фактически дворец. Что объясняет огромные затраты на содержание этого дома - более миллиона долларов в год.

Да еще и к дому прилегают три гектара земли, на которых расположены домик для гостей и чайная.

В самом же доме четыре спальни, кинозал, массажный кабинет и даже мраморные санузлы. А также винный погреб.