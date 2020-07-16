Возлюбленный Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст передумал во второй раз и таки подал заявку на участие в выборах президента США. Он уже оплатил регистрационный взнос в размере 35 000 долларов.

Документы рэпер подал в избирательную комиссию штата Оклахома, здесь 15 июля было крайним сроком подачи заявки. В других штатах Уэст эти сроки благополучно пропустил. Об этом свидетельствует соответствующая форма №1 размещенная на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

Как следует из формы для регистрации кандидатов, которую заполнил Уэст, он будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", в документе указана партия BDY.



О намерении выдвинуться в президенты США Канье Уэст объявил 5 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп верит в рэпера Канье Уэста, Ким Кардашьян и их поддержку на президентских выборах-2020.