У здания Рады проходит акция протеста против отсрочки украинизации русскоязычных школ. Фото: "Страна"

В четверг, 16 июля, у здания Верховной Рады в 09:00 акция протеста "Руки прочь от языка", организованная партией "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Организаторы акции протестуют против законопроекта №2362 Бужанского, который предусматривает отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года. 

Акция протеста "Руки прочь от языка", организованная партией ЕС

Акция протеста "Руки прочь от языка", организованная партией ЕС

Акция протеста "Руки прочь от языка", организованная партией ЕС

Акция протеста "Руки прочь от языка", организованная партией ЕС

Фото Страна

Выступая на митинге нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко вызвала Бужанского на дуэль. Она предложила ему написать диктант по русскому языку.

"Он не знает русского языка, я напишу этот диктант гораздо лучше. Это меченая кремлёвская карта", - заявила Геращенко.

На это уже отреагировал сам Максим Бужанский: "Ирина Геращенко вызвала меня на дуэль, диктант по русскому языку. Говорит, напишу его лучше Бужанского. Да. Так же, она лучше чем я споёт, нарисует рушнык, толкнет ядро, сделает сальто и прыгнет через козла".

На митинге выступил и Владимир Вятрович. 

Он анонсировал, что завтра, 17 июля, под Верховной Радой повторно состоится акция протеста "Руки прочь от языка". 

"Сегодня они сняли с повестки дня закон Бужанского, это наша небольшая победа, но они его должны рассмотреть завтра. Поэтому мы должны, все вместе собраться завтра ещё раз", - призвал Вятрович.

Очень показательные плакаты на акции партии Порошенко. Например, "хочешь русский мир - езжай в Донецк".

Напомним, Рада должна была рассмотреть законопроект об отсрочке украинизации русскоязычных школ сегодня, 16 июля, но его перенесли на пятницу, 17 июля.

"Страна" писала о том, смогут ли "слуги народа" отсрочить ликвидацию русских школ в Украине.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться