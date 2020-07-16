В четверг, 16 июля, депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не исключает, что пойдёт на выборы мэра Киева самостоятельно, если партия его не станет выдвигать.

"Если праймериз будут честными и я их достойно проиграю, то, конечно, нет, а если будут нечестными, то наверное да", - рассказал нардеп Александр Дубинский в комментарии "Стране".

Напомним, нардеп заявил, что пойдет на праймериз по выборам мэра столицы символично в именно в День Киева. Дубинский свое желание принять участие в праймериз объяснил резко. "Я устал от туевого Киева при туевом мэре", - сказал нардеп и назвав Кличко "мэром-идиотом".

Ранее "Страна" подробно описывала, зачем Дубинский хочет идти в мэры Киева и поддержат ли его в Офисе президента Зеленского.

Отметим, что участвовать в праймериз намерены пять человек от "Слуги народа": Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Ткаченко и Ирина Верещук.