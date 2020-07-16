Среди 848 украинцев, которые заразились коронавирусом в течение минувших суток, - 36 детей и 51 медик. Общее число инфицированным медицинских работников достигло 7 591.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 16 июля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"За прошедшие сутки заболело 848 человек, из них 36 детей, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 226 человек. Зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровели 800 пациентов", - сказал Степанов.

Общее число зафиксированных случаев Covid-19 16 июля достигло 56 455. Из них 4 003 ребенка и 7 591 медработник. В общем выздоровели 28 931 человек, летальных исходов 1 445.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом в Украине заболели еще 848 человек.

Также мы писали, что Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам на 16 июля.