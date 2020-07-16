Полиция расследует возможную растрату Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко 60 миллионов гривен, которые он получил от правительства Испании по "Киотскому протоколу".

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Радио Свобода".

Всего на утепление, кондиционеры и закупку другого оборудования выделили 172 миллиона гривен. Правоохранители подозревают, что 60 млн из них были растрачены. Сообщается, что производство начали 14 июля по материалам Службы безопасности Украины.

Согласно документам, в 2018 году тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины и КНУ имени Тараса Шевченко заключили договор о делегировании Университету полномочий на осуществление функций заказчика, по которому Университет фактически выступает распорядителем бюджетных средств.

Этот договор предусматривает ремонт учебных корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета, расположенных в Киеве по адресам Глушкова, 4-Д и Глушкова, 4-Е соответственно. Речь идет о термомодернизации зданий, утеплении стен, крыши, замене окон и дверей, модернизации и полной автоматизации внутренних инженерных систем

Согласно проектной документации, разработанной в 2017 году Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, стоимость работ на факультете кибернетики достигала 94 миллионов гривен, а на механико-математическом факультете - 80 млн гривен. Работы должны были длиться шесть месяцев.

"Вместе с тем по указанию руководства КНУ им. Т. Шевченко был разработан новый проект по ремонту указанных корпусов, оформленный несколькими дополнительными соглашениями с приложениями, не согласованными с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины", - говорится в документе.

По данным следствия, в том числе дополнительные изменения в технической документации и первичной сделке нарушают технические условия и сроки ее выполнения (в частности, заключено дополнительное соглашение с генподрядчиком ООО "Ягуар", которым предусмотрено завершение работ не в 2019 году, а до 31 октября 2020 года).

Правоохранители считают, что новый проект предусматривает проведение работ, в которых отсутствует какая-либо необходимость и которые не отвечают требованиям использования средств по "Киотскому протоколу". В частности, это утепление опорных колонн с фасада здания, расположенных снаружи и не влияющих на тепловые потери.

Напомним, в начале июня этого года в университет Шевченко пришли с обысками.

Также мы писали, что обыски в киевском университете имени Шевченко связаны с деканом юрфака Иваном Гриценко.