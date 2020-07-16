Университет Шевченко фигурирует в деле о растрате. Фото: Facebook/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Полиция расследует возможную растрату Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко 60 миллионов гривен, которые он получил от правительства Испании по "Киотскому протоколу"

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Радио Свобода".

Всего на утепление, кондиционеры и закупку другого оборудования выделили 172 миллиона гривен. Правоохранители подозревают, что 60 млн из них были растрачены. Сообщается, что производство начали 14 июля по материалам Службы безопасности Украины.

Согласно документам, в 2018 году тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины и КНУ имени Тараса Шевченко заключили договор о делегировании Университету полномочий на осуществление функций заказчика, по которому Университет фактически выступает распорядителем бюджетных средств.

Этот договор предусматривает ремонт учебных корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета, расположенных в Киеве по адресам Глушкова, 4-Д и Глушкова, 4-Е соответственно. Речь идет о термомодернизации зданий, утеплении стен, крыши, замене окон и дверей, модернизации и полной автоматизации внутренних инженерных систем

Согласно проектной документации, разработанной в 2017 году Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, стоимость работ на факультете кибернетики достигала 94 миллионов гривен, а на механико-математическом факультете - 80 млн гривен. Работы должны были длиться шесть месяцев.

"Вместе с тем по указанию руководства КНУ им. Т. Шевченко был разработан новый проект по ремонту указанных корпусов, оформленный несколькими дополнительными соглашениями с приложениями, не согласованными с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины", - говорится в документе.

По данным следствия, в том числе дополнительные изменения в технической документации и первичной сделке нарушают технические условия и сроки ее выполнения (в частности, заключено дополнительное соглашение с генподрядчиком ООО "Ягуар", которым предусмотрено завершение работ не в 2019 году, а до 31 октября 2020 года).

Правоохранители считают, что новый проект предусматривает проведение работ, в которых отсутствует какая-либо необходимость и которые не отвечают требованиям использования средств по "Киотскому протоколу". В частности, это утепление опорных колонн с фасада здания, расположенных снаружи и не влияющих на тепловые потери.

Напомним, в начале июня этого года в университет Шевченко пришли с обысками.

Также мы писали, что обыски в киевском университете имени Шевченко связаны с деканом юрфака Иваном Гриценко.

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