Министерство здравоохранения Украины опубликовало свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро четверга, 16 июля. В лидерах - Львовская область (7 622 случаев), Киев (6 613) и Черновицкая область (5 232).

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Распространение Covid-19 по регионам Украины на 16 июля:

Винницкая область - 2 221 случай;

Волынская область - 3 147 случаев;

Днепропетровская область - 1 163 случая;

Донецкая область - 776 случаев;

Житомирская область - 1 569 случаев;

Закарпатская область - 4 166 случаев;

Запорожская область - 642 случая;

Ивано-Франковская область - 3 242 случая;

Кировоградская область - 675 случаев;

г. Киев - 6 663 случая;

Киевская область - 3 144 случая;

Львовская область - 7 622 случая;

Луганская область - 98 случаев;

Николаевская область - 498 случаев;

Одесская область - 2 375 случаев;

Полтавская область - 343 случаев;

Ровенская область - 4 852 случая;

Сумская область - 348 случая;

Тернопольская область - 2 337 случая;

Харьковская область - 2 845 случаев;

Херсонская область - 206 случаев;

Хмельницкая область - 930 случаев;

Черновицкая область - 5 232 случая;

Черкасская область - 783 случая;

Черниговская область - 628 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июля в Центр поступило 1 116 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 105 248 таких сообщений.

Напомним, по данным на утро 16 июля, в за сутки коронавирусом в Украине заболели еще 848 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 56 455 с начала эпидемии.