Львов и Киев бьют антирекорды. Минздрав опубликовал статистику ковид по регионам
Министерство здравоохранения Украины опубликовало свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро четверга, 16 июля. В лидерах - Львовская область (7 622 случаев), Киев (6 613) и Черновицкая область (5 232).
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Распространение Covid-19 по регионам Украины на 16 июля:
Винницкая область - 2 221 случай;
Волынская область - 3 147 случаев;
Днепропетровская область - 1 163 случая;
Донецкая область - 776 случаев;
Житомирская область - 1 569 случаев;
Закарпатская область - 4 166 случаев;
Запорожская область - 642 случая;
Ивано-Франковская область - 3 242 случая;
Кировоградская область - 675 случаев;
г. Киев - 6 663 случая;
Киевская область - 3 144 случая;
Львовская область - 7 622 случая;
Луганская область - 98 случаев;
Николаевская область - 498 случаев;
Одесская область - 2 375 случаев;
Полтавская область - 343 случаев;
Ровенская область - 4 852 случая;
Сумская область - 348 случая;
Тернопольская область - 2 337 случая;
Харьковская область - 2 845 случаев;
Херсонская область - 206 случаев;
Хмельницкая область - 930 случаев;
Черновицкая область - 5 232 случая;
Черкасская область - 783 случая;
Черниговская область - 628 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июля в Центр поступило 1 116 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 105 248 таких сообщений.
Напомним, по данным на утро 16 июля, в за сутки коронавирусом в Украине заболели еще 848 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 56 455 с начала эпидемии.