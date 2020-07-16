Несмотря на то, что половина лета уже прошла, украинцы не теряют надежду вырваться за границу. Некоторые хотят поехать туда на выходные или к родственникам. Часть рассчитывает посетить морские и другие курорты.

Из-за пандемии коронавируса во многие страны до сих пор нет свободного въезда. Но отдельные государства отметили или ослабили карантинные меры.

"Страна" публикует условия въезда в страны-курорты и государства, которые чаще всего посещают украинцы. Данные актуальны на четверг, 16 июля.

Страны Евросоюза

Австрия. Въезд запрещен, за исключением таких категорий: с правом проживания в Австрии, дипломатов, медицинского и гуманитарного персонала. Остальные украинцы смогут въехать в Австрию, только если получат специальное разрешение в посольстве. Основанием для его выдачи может быть лечение в стране или транзит через нее.

Венгрия. Въезд запрещен. Исключения: члены семей граждан Венгрии, владельцы ВНЖ и члены их семей, граждане с разрешением на временное проживание. Также туда пускают транзитных пассажиров (с рядом условий, они подробно описаны здесь) и украинцев, которые будут отъезжать от границы не дальше, чем на 30 километров, на 24 часа.

Германия. Въезд запрещен. Исключения: для членов семей гражданина ЕС или Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии с целью транзита в страну проживания. Еще можно въехать украинцам, которые имеют право на долгосрочное пребывание в государствах-членах ЕС при условии, что они вернутся в место обычного проживания. И гражданам Украины, которые выполняют важные функции (дипломаты, члены экипажей самолетов, участники грузовых перевозок).

Греция. Въезд для граждан Украины запрещен. Исключение - те, у кого есть разрешение на проживание в Греции. С туристической целью - нельзя.

Испания. Въезд запрещен. Исключения для: владельцев долгосрочных виз, ухаживающих за пожилыми людьми, медработников, перевозчиков грузов, студентов, высококвалифицированных работников, сезонных сельскохозяйственных работников. Еще можно въезжать тем, кто документально подтвердит наличие неотложных семейных обстоятельств или въезда из-за форс-мажора.

Италия. Въезд запрещен. Исключение: владельцы вида на жительство в Италии и тех, кто въезжает в страну с территории стран-членов ЕС, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана и находились там не менее 14 дней.

Латвия. Въезд запрещен. Исключение: для воссоединения с семьей, наличие разрешения на проживание, приглашение от работодателя. По приезду - 14-дневный карантин.

Литва. Въезд запрещен. Исключение: владельцы национальной литовской визы, разрешения на проживание, супруги или дети граждан Литвы. А также журналисты, художники, медики - у них должно быть дополнительное разрешение. Можно дипломатам и членам экипажей.

Польша. Въезд разрешен частично. Можно въезжать тем, кто имеет вид на жительство, разрешение на работу или приглашение от работодателя. Также открыт въезд для обладателей карты поляка, детей граждан Польши, супругов граждан Польши или стран ЕС. Всех их ожидает двухнедельная самоизоляция. От прохождения 14-дневного карантина освобождены студенты, ученые, дипломаты, водители-грузоперевозчики.

Португалия. Въезд запрещен. Исключение: обладатели вида на временное/постоянное жительство в Португалии, дипломаты, грузоперевозчики и те, кто оформил предварительно долгосрочную национальную визу в посольстве Португалии в Украине с целью трудоустройства/учебы/воссоединения семьи.

Словакия. Въезд запрещен. Исключение - наличие разрешения на проживание. По прибытии 5-дневная самоизоляция.

Франция. Въезд запрещен, за исключением трех категорий украинцев: обладателей разрешения на проживание, долгосрочной визы, членов семей граждан Франции (муж, жена, несовершеннолетний ребенок).

Чехия. Въезд запрещен. За исключением тех, которые имеют вид на жительство в Чехии. Посещение страны допускается в исключительных случаях (смерть близких, сопровождение больных), но исключительно по ходатайству посольства Украины в Чехии за 24 часа до момента въезда.

Эстония. Въезд запрещен. Исключение: наличие разрешения на проживание, если родные по восходящей линии или супруги - граждане Эстонии.

Туристические страны

Хорватия. Въезд разрешен при наличии негативного теста, сделанного методом ПЦР, не далее, чем 48 часов назад. Причем ранее пускали всех, у кого была бронь отеля в стране. Детальнее о том, почему Хорватия поменяла правила въезда для украинцев и что делать туристам, "Страна" разбиралась в отдельном материале.

Болгария. В эту курортную страну ЕС въезд свободный. Обсервация и самоизоляция по приезду, а также тестирование для украинцев отменены.

Египет. Въезд для украинских граждан свободный.

Мальдивы. Въезд разрешен. Элитный курорт в Индийском океане отметил карантинные меры. Чтобы въехать в страну нужно иметь бронь в местном отеле.

Объединенные Арабские Эмираты. Туристам разрешен въезд. С собой нужно иметь международный полис медицинского страхования, который покрывает лечение коронавируса.

Таиланд. С туристической целью нельзя. Можно: с разрешением на работу, дипломатам, студентам.

Тунис. Въезд разрешен. По прилету нужно предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус плюс пробыть в изоляции от 7 до 14 дней.

Турция. Въезд свободный. По прилету в аэропорту измеряют температуру. Тем, у кого есть подозрение на ковид, делают тестирование. Украинцам, которые которые планируют посетить знаменитые курорты Турции в этом году, рекомендуем прочесть наш материал. В нем рассказывается, что изменилось в гостиницах, кафе, на пляжах, какой там санитарный режим и многое другое.

Страны СНГ

Беларусь. Въезд разрешен. По прибытии нужно пройти 14-дневную самоизоляцию в домашних условиях. Требование не распространяется на водителей-грузоперевозчиков.

Молдова. Въезд запрещен. Исключение: для членов семей граждан Молдовы, обладателей долгосрочной визы, вида на жительство, водителям-грузоперевозчикам в случае транзита; украинцев, въезжающим в страну с целью лечения или оздоровления (при наличии документа).

Россия. открыла границы для украинцев. Чтобы въехать в РФ, с собой нужно иметь негативный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР. Справка должна быть не старше трех суток и быть на русском или английском языке. Если человек не сделал исследование в Украине, он может сдать анализы в России. На это после въезда в страну отводится три дня. Подробнее...

Другие страны

Великобритания. Въезд разрешен. Украинцы могут въехать в страну при наличии британской визы. По приеду их ожидает двухнедельная самоизоляция.

Канада. Въезд запрещен. За исключением членов семей граждан Канады (родители, супруги, дети), владельцев разрешения на обучение, трудоустройство и иммиграцию. По приезду - 14-дневная самоизоляция.

Китай. Въезд запрещен. Исключение: дипломаты и обладатели визы типа "С".

США. Въезд разрешен. Но при условии, что последние 14 дней украинцы не были в том числе транзитом в странах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китае, Иране, Бразилии. Это не касается владельцев гринкарты.

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