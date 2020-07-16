С четверга, 16 июля, "Укрзализныця" будет продавать билеты на все места в тех поездах, которые следуют в Киев и обратно. Также это касается тех составов, которые проезжают столицу транзитом.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Уточняется, что до этого билеты продавались только на 50% всех мест. Возобновление полноценной их продажи стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

Так, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 03.07.2020 №39 разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - с 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днепр - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.

Напомним, "Укрзализныця" готова возобновить полноценное ж/д сообщение в августе.

Также мы писали, что с 11 июля "Укрзализныця" восстановила рейсы еще 40 поездов.