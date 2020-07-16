В Москве на 89-м году жизни умер российский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Черных, снявший фильмы "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву".

Об этом сообщается на сайте союза кинематографистов России.

Как отмечается, за свою работу Черных был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, а также ему была присвоена медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В союзе кинематографистов России отметили, что оператор был очень интеллигентным, добрым и отзывчивым человеком, который заряжал всех своим оптимизмом.

Игорь Черных родился 12 июня 1932 года. После окончания в 1955 году операторского факультета ВГИКа стал работать оператором на киностудии "Мосфильм".

Черных участвовал в создании 20 фильмов, среди которых "Битва за Москву", "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", Частный детектив, или Операция "Кооперация" "Большая дорога", "Бриллиантовая рука", "Особо важное задание", "Емельян Пугачев" и другие.

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