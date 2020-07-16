Киевский ресторатор, нардеп и глава киевской городской организации партии "Слуга народа" Николай Тищенко снова отличился.

В сети появилось видео, как он в автомобиле станцевал тверк под песню Насти Каменских "Хочу попу как у Ким".

На видео видно, как Тищенко едет в авто вместе с радиоведущим Вячеславом Деминым и танцует тверк, демонстрируя свою пятую точку. Нардеп Тищенко был участником программы "Караоке на колесах".

Необычные кадры опубликовали пользователи в соцсетях.

Видео: facebook.com

Напомним, что скандальный ресторан "Велюр" работает до утра вопреки карантину. а самому Тищенко нечего сказать по этому поводу.

"Велюр" Николая Тищенко снова нарушил карантин. Заведение возобновило свою работу, несмотря на ограничения, предусматривающие закрытие после 23:00.

Так же мы рассказывали, Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве.