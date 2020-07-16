В Беларуси продолжается расследование громкого дела о махинациях в "Белгазпромбанке", который возглавлял снятый с президентских выборов Виктор Бабарико.

Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии арестовал банковские счета жены замминистра финансов России Андрея Круглова открытые в "Белгазпромбанке" и запросил правовую помощь у Москвы.

Минск обвиняет "Белгазпромбанк" в том, что для семьи Кругловых был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа.

"Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан под одного человека - гражданина РФ Круглова Андрея Вячеславовича", - сказал в эфире телеканала "Беларусь 1" замначальника управления департамента финрасследований КГК Дмитрий Дягилев, как передает Интерфакс.

По словам Дягилева, за время существования банка было заключено только три договора займа с физлицами - нерезидентами Белоруссии: два с Кругловым на общую сумму 8,5 млн евро и один с его женой на 3 млн евро. В сюжете так же сказано, что, заняв кресло замминистра финансов РФ, Круглов прекратил сотрудничество с "Белгазпромбанком".

"В настоящее время в "Белгазпромбанке" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 млн евро. В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест", - сказал представитель Дягилев.

Он добавил, что "для установления всех обстоятельств противоправных деятельности через Генеральную прокуратуру в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения для оказания правовой помощи".

Круглов в 2015-2019 годах занимал пост заместителя председателя правления ПАО "Газпром". В 2015 году он был награжден указом президента Белоруссии Александра Лукашенко Орденом "Франциска Скарыны" за "Значительный личный вклад в укрепление и развитие белорусско-российских культурных связей".

Громкое дело "Белгазпромбанка"

Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих президентских амбициях. После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

Бабарико обвиняют в "отмывании" средств, полученных преступным путем повторно либо в особо крупном размере; уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере и дачи взятки повторно либо в крупном размере.

Правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить претендента на пост президента выступил Европейский союз.

Белорусский ЦИК подтвердил достоверность более чем 165 тыс. подписей в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты - больше только у действующего президента Александра Лукашенко, однако 14 июля ЦИК отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Президентские выборы в республике должны пройти 9 августа.

Ранее "Страна" в материале , "Пузатый буржуй против Бацьки", выяснила как банкир Бабарико стал главным соперником Лукашенко и за что его задержали.