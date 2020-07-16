В среду вечером, 15 июля, в Одессе несколько сотен сотрудников заведений общественного питания на акцию протеста. Они собрались на Приморском бульваре и требовали открыть рестораны и клубы, которым запретили работать после 23:00.

Об этом пишет "Думская".

Отмечается, что люди принесли на акцию пустые стулья, а в руках держали плакаты и скандировали "Нет запрету 23. В стране @опа".

Жители Одессы недовольны решением властей о запрете работы ресторанам и другим заведениям с 23:00 до 07:00. "Как будто вирус в 22:59 "спит", а в 23:00 просыпается", - прокомментировал известный ресторатор Савелий Либкин, который также принял участие в протесте.

Стоит отметить, что митингующие были в масках, правда, дистанции никто не придерживался.

Видео: Youtube/ Думская Нет

Напомним, из-за карантина в Одессе запретили работать ночным клубам, ресторанам, барам, кафе, закусочным и другим заведениям общепита с 23:00 до 7:00. Сообщалось, что из-за резкого увеличения в Одессе количества случаев заболеваний Covid-19 городская власть готовится открыть дополнительные отделения в инфекционной и других больницах.