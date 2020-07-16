Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты многих знаменитых американцев, в частности, главы Tesla Илона Маска, экс-президента Обамы, основателя Microsoft Билла Гейтса и других известных людей в стране была скоординированной акцией благодаря сотрудникам компании. Они имели доступ к внутренним системам социальной сети и, вероятно, стоят за этим ЧП.

Об этом со ссылкой на заявление службы поддержки Twitter сообщает ТАСС, в четверг, 16 июля.

"Мы зафиксировали скоординированную атаку со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам", - говорится в сообщении службы поддержки.

Отмечается, что атака была направлена на захват аккаунтов для того, чтобы размещать сообщения от лица известных пользователей для мошеннических операций с криптовалютой.

Как сообщается, на данный момент компания заблокировала большинство взломанных учетных записей и удалила твиты с предложением зачислить деньги на счета злоумышленников.

Напомним, вчера, 15 июля, хакеры разместили на страницах американских политиков и бизнесменов фейковые сообщения о возможности удвоить денежные средства, которые поступят от пользователей на биткойн-кошелек.

Ранее мы писали, что Twitter Джессики Альбы взломали и разместили в нем расистские и гомофобные посты.