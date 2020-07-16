На границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются бои. Причем обе стороны выступили с взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

Минобороны Армении заявляет о возобновлении столкновений на границе с Азербайджаном. В частности, в ведомстве говорят, что силы Азербайджана ведут обстрел сел Айгепар и Мовсес (село Мовсес находится примерно в 300 километрах от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная).

В свою очередь азербайджанские военные так же заявили о возобновлении столкновений. В минобороны республики заявили, что бои шли в Товузском районе, армянская сторона пыталась атаковать позиции на границе.

Об этом передает РИА Новости в Telegram-канале.

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