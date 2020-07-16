Вчера вечером, 15 июля, в Турции произошла авиационная катастрофа. Здесь на горе Артос разбился разведывательный самолет. При крушении погибли пятеро сотрудников службы безопасности Турции и два пилота.

"Нам сообщили, что мы потеряли семь наших героев, двое из них - пилоты", - заявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу, как сообщает агентство Анадолу.

Потерпевший крушение самолет с понедельника выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари. По словам Сойлу, в последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в среду вечером, около 22:45. Примерно через десять минут после этого самолет пропал с радаров.

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