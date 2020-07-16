В Одессе киберполиция совместно со спецподразделением КОРД провела операцию по задержанию группы телефонных мошенников, которые одурачили слишком доверчивых граждан как минимум на 500 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

"Действовали аферисты под видом работников банковских учреждений, используя SIP-телефонию. Их деятельность прекратили киберполицейские Одесской области совместно со следователями Суворовского отделения полиции в Одессе и спецподразделения КОРД, под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Правоохранители установили, что злоумышленники осуществляли смс-рассылку в виде спама и телефонные звонки потенциальным потерпевшим, представляясь при этом сотрудниками службы безопасности различных банковских учреждений. Таким образом, входя в доверие, фигуранты получали данные о банковских карточках (срок действия карты, CVV-код, ПИН-код) и в дальнейшем осуществляли несанкционированные снятия денег с помощью различных платежных систем", - рассказали в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что у пожилой пары одесситов выманили 100 тысяч гривен на афере с "попавшим в ДТП сыном".