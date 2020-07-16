Президент США Дональд Трамп за 4 месяца до президентских выборов решил поменять руководителя своего избирательного штаба. Теперь, вместо Брэда Парскейла победу для нынешего главы Белого дома будет ковать Билл Стипен.

Об этом сам Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Рад сообщить, что Билл Стипен был повышен до руководителя кампании. Брэд Парскейл, который был со мной в течение очень долгого времени и руководил нашими потрясающими цифровыми и информационными стратегиями, останется в этой роли, будучи старшим советником кампании", - написал Трамп.

Он отметил, что Парскейл и Стипен сыграли важную роль в его победе на президентских выборах в 2016 году, и Трамп ждет второй победы.

"Это должно быть намного проще, так как наши цифры в опросах быстро растут, экономика становится лучше, вакцина и терапия разрабатываются...", - добавил президент США.

Напомним, что Билл Стипен недавно был назначен заместителем руководителя кампании. Ранее он работал директором Белого дома по политическим вопросам. В декабре 2018 стал старшим политическим советником предвыборного штаба.

Как отмечают американские СМИ, люди, близкие к предвыборному штабу Трампа ожидали смены руководства, особенно после митинга в Талсе (штат Оклахома). Тогда на мероприятие пришло гораздо меньше сторонников президента, чем ожидалось. Кроме того, представители департамента здравоохранения Оклахомы заявили, что из-за митинга произошла вспышка коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп остановил второй этап торговых переговоров с Китаем.