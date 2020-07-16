Еще одна европейская страна полностью и без ограничений открыла въезд на свою территорию для граждан Украины. Такое решение приняли власти Болгарии.

Про эту оптимистичную новость сообщило посольство Украины в Софии в своем официальном Facebook.

"Решением правительства Болгарии от 15.07.2020 в стране продлено действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31.07.2020.

В то же время, согласно решению министра здравоохранения Республики Болгария от 15.07.2020 № РД-01-405 начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", - заявили наши дипломаты.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Болгарии несколько дней продолжаются протесты из-за противостояния президента и премьер-министра.

Так же мы рассказывали, что в Болгарии против продления карантина на митинги вышли сотни недовольных.