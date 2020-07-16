В Минздраве рассказали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных областях страны. За последние сутки заразилось еще 848 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 2 221 (1 673 выздоровели)

Волынская область - 3 147 (1 954 выздоровели)

Днепропетровская область - 1 163 (1 055 выздоровели)

Донецкая область - 776 (294 выздоровели)

Житомирская область - 1 569 (1 226 выздоровели)

Закарпатская область - 4 166 (1 405 выздоровели)

Запорожская область - 642 (535 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 3 232 (1 259 выздоровели)

Киев - 6 613 (2 160 выздоровели)

Киевская область - 3 144 (2 140 выздоровели)

Кировоградская область - 675 (595 выздоровели)

Луганская область - 98 (74 выздоровели)

Львовская область - 7 622 (1 242 выздоровели)

Николаевская область - 498 (396 выздоровели)

Одесская область - 2 375 (1 055 выздоровели)

Полтавская область - 343 (307 выздоровели)

Ровенская область - 4 852 (3 247 выздоровели)

Сумская область - 348 (304 выздоровели)

Тернопольская область - 2 337 (1 469 выздоровели)

Харьковская область - 2 845 (1 547 выздоровели)

Херсонская область - 206 (189 выздоровели)

Хмельницкая область - 930 (789 выздоровели)

Черкасская область - 783 (609 выздоровели)

Черновицкая область - 5 232 (3 115 выздоровели)

Черниговская область - 628 (292 выздоровели).

"Подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них 28 931 выздоровел, 1 445 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 848 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 16.07 составляет 26 079. Сейчас госпитализированы 3 875 человек, из них 79 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 884 человека, подключены к аппарату ИВЛ - 449 пациента", - указано в сообщении.

За сутки исследовано 13 013 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 840 332 образцов и методом ИФА 403 893 образца.

Напомним, глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что на сегодня бюджетный Фонд борьбы с коронавирусом, в котором находилось 64,7 млрд гривен, практически исчерпан.

Как сообщала "Страна", условия въезда в страны-курорты и государства, которые чаще всего посещают украинцы. Данные актуальны на четверг, 16 июля.