Россия, еще в 2017 году анонсировавшая создание первого в своей новейшей истории вертолетоносца собственной разработки, заложит такой корабль на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. 16 июля там будут заложены сразу два универсальных десантных корабля проекта 23900.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.



Корабли будут аналогами "Мистралей", которые отказалась продавать России Франция после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Тактико-технические характеристики корабля проекта 23900 пока не известны. Их планируется озвучить после церемонии закладки. Однако по данным, попавшим в открытый доступ, известно, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тысяч тонн. Предположительная стоимость корабля - более 40 миллиардов рублей.

По словам источника, головной корабль серии назовут "Севастополь". Он сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На нем смогут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29 и Ка-31. Также корабль получит вооружение для обеспечения собственной безопасности: зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-М" и 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро был заключен в 2011 году между французской компанией DCNS/STX и Рособоронэкспортом. Строительство кораблей "Севастополь" и "Владивосток" началось в 2012 и 2013 годах. Однако из-за событий в Украине в 2014 году и введения санкций против РФ контракт был расторгнут в 2015 году. Корабли продали Египту.

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