Основатель Tesla и частной космической корпорации SpaceX Илон Маск впервые попал в десятку самых богатых людей мира по версии культового журнала.

Об этом сообщает свежий рейтинг журнала Forbes.

В последнем рейтинге богатейших людей планеты Илон Маск оказался на восьмом месте с состоянием 70,8 миллиардов долларов. Богатство Маска увеличилось на более чем 20 миллиардов долларов с 18 марта этого года, когда акции Tesla подорожали на 290%.

Он обогнал инвестора Уоррена Баффета с его 69,2 миллиардами долларов после того, как тот отдал акции компании Berkshire Hathaway на сумму около трех миллиардов на благотворительность.

Традиционно первое место в рейтинге занял основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 179,1 миллиарда долларов. На втором месте оказался глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно со 113,4 миллиардами долларов. Тройку замкнул основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 112,2 миллиарда доллара.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla, изобретатель Илон Маск занял седьмое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Как сообщала "Страна", популярный американский рэпер Канье Уэст, который засобирался в президенты и хочет превратить США в вымышленную страну Ваканду, может лишиться поддержки Илона Маска.