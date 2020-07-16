Неизвестные хакеры в четверг разместили в Twitter-аккаунтах многих известных американцев однотипные посты. В них предлагается заработать биткоины за считанные минуты.

"Я возвращаю обществу. Все биткойны, отправленные на адрес ниже, будут возвращены в двойном размере! Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Только в течение 30 минут. Наслаждайтесь!" - сказано, например, в микроблоге кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена.

Аналогичное объявление с точностью до запятой появилось у основателя Tesla Илона Маска, миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, миллиардеров Майкла Блумберга и Уоррена Баффета, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и еще одного рэп-исполнителя Уиза Халифы.

Объявление довольно быстро было удалено из аккаунтов знаменитостей.

А в Twitter компании Apple вообще пропали все сообщения.

В Twitter отреагировали на взлом аккаунтов знаменитостей и компаний.

"Мы в курсе проблемы с безопасностью, затронувшей аккаунты в Twitter. Мы расследуем это и предпринимаем шаги, чтобы это исправить", - заявили представители соцсети.

Ранее "Страна" сообщала, что наследный принц Саудовской Аравии помог взломать телефона основателя Amazon Безоса.

Мы также писали о взломе сервера украинской газовой компании Burisma.