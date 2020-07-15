В профильном комитете Рады поддержали законопроект о разделении должностей главы Киевской Городской Государственной Администрации и мэра Киева.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram член фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"Комитет единогласно поддержал законопроект "Про город Киев - столицу Украины" ко второму чтению. Буду требовать проведения внеочередного заседания для принятия закона в целом!", - указано в сообщении.

В законопроекте №2143-3 указано, что один человек не может занимать две должности сразу. В целом документ предусматривает передачу полномочий КГГА Киевскому магистрату, который будет распределять целевое назначение земельных участков в столице.

Также планируется сократить число депутатов Киевсовета со 120 до 80 и вернуть районные советы.

Напомним, депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Ирина Верещук будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата на пост мэра Киева.

Как сообщала "Страна", КГГА намерена оспорить решение суда о запрете пешеходной зоны на Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного в Киеве, для этого уже подали апелляцию. Кроме того столичные власти имеют планы по реконструкции этой части Подола.