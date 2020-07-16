В Голосеевском районе Киева задержали и отправили под суд мужчину, который с начала лета несколько раз пытался изнасиловать женщин.

Как сообщается на портале "Киев оперативный" в соцсети Facebook, злоумышленник, пользуясь отсутствием посторонних глаз на удаленных от общественности придорожных зонах, средь бела дня подходил сзади к выбранным жертв - женщин и набрасывал им на шею ремень. В дальнейшем, применяя грубую физическую силу, заставлял идти в лес.

Сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, лицо было установлено и задержано. На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении покушений на изнасилование, совершенных повторно, лицом, ранее совершало аналогичные преступления. По ходатайству правоохранительных органов, судом уже принято решение о применении меры пресечения - содержание под стражей.

Подозреваемым оказался 46-летний местный житель столицы, который с 1990 года периодически попадал за решетку, где отбывал наказание за совершение грабежа, соединенного с насилием, разбоя, хулиганства, и вишенка на торте - изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным способом.



Досудебное расследование продолжается, оперативники проверяют его причастность к аналогичным преступлениям не только в столице, но и других регионах Украины.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Одессе инспектора ювенальной превенции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней подопечной.

Также мы писали, что в Кабмине предложили платить от 850 гривен избитым и изнасилованным украинцам.