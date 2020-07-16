Местные выборы назначены. Правила – неизвестны

Свершилось: Рада приняла постановление, которое будет определяющим для жизни страны в ближайшие три с половиной месяца. Этим постановлением парламент назначил местные выборы на 25 октября. Правда, до сих пор окончательно неизвестно, по каким правилам они пройдут.

Депутаты до сих пор рассматривают изменения в Избирательный кодекс, и нет определенности в том, наберут ли они 226 голосов. Соответственно, к примеру, в городах и других населенных пунктах с населением от 10 до 30 тысяч человек не знают, по какой системе будут выбирать депутатов местного совета. Если примут изменения – то по пропорциональной с открытыми списками. Если не примут – то по мажоритарной.

Кроме того, парламент никак не решит, что делать с продавливаемой "слугами народа" административной реформой. Очевидно, что она вызывает недовольство во всех регионах – причем как у большинства региональных элит, так и у местных жителей. Но если первое планировалось (собственно, реформа и направлена на то, чтобы сломать сложившуюся еще в 1990-е систему региональных элит), то о реакции населения в партии власти, похоже, не подумали. Как результат – протесты то в одном, то в другом регионе.

Но даже там, где протестов нет, настроения те же. Что вполне понятно: кому в райцентре хочется лишиться сразу и райотдела полиции, и суда, и райнной поликлиники, и районной больницы, и всех госструктур, в которых нужно получать справки? Так что, настаивая на админреформе, "слуги", по сути, копают могилу собственной партии на местных выборах.

Что касается общегосударственного значения этих выборов, то они станут маркером в отношении того, каковы настроения страны после полутора лет правления Владимира Зеленского и его "слуг". Уже очевидно, что создать полную Зе-вертикаль власти не получится, но взять под контроль местные советы на юге и в центре "слуги" еще рассчитывают. Получится это или нет – узнаем 25 октября.

Президентские рейтинги: финал – Зеленский против Бойко

Пока же настроения граждан можно измерить только через соцопросы. Вчера появились результаты свежего исследования от Центра Разумкова – и они подтвердили тенденцию последних недель насчет того, что рейтинги власти снижаются и у нее появляется реальная конкуренция.

Согласно соцопросу, Владимир Зеленский все еще первый с 37%, у Юрия Бойко – 17%, у Петра Порошенко – 15%. Собственно, на данный момент ключевым является вопрос о том, кто составит президенту пару во втором туре выборов, и уже во втором подряд опросе Центра Разумкова гонку за "серебро" выигрывает Бойко.

Поэтому социологи уже ставят вопросы о двух возможных вариантах второго тура – "Зеленский – Бойко" и "Зеленский – Порошенко". И при таких раскладах преимущество лидера "Оппозиционной платформы" над бывшим президентом становится еще значительнее: Бойко в паре с президентом получает 32%, Порошенко – 28%.

А самое главное: политика Зеленского, которая в основных пунктах дублирует политику предшественника, создает предпосылки для дальнейшего роста поддержки Бойко, в то время как Порошенко уже исчерпал весь свой потенциал поддержки.

Кстати, социологические замеры по некоторым регионам демонстрируют, что именно партии, возглавляемые этими тремя политиками, – Зеленским, Бойко и Порошенко – будут лидерами местных выборов. Конкуренцию им составят только региональные партии.

Так, в Днепропетровской области лидируют "Оппозиционная платформа" и "Слуга народа", с которыми конкурируют партии мэра Бориса Филатова и местного политика Загида Краснова. В Киеве же первые строчки занимают "Евросолидарность" и "Слуга народа", а конкурируют с ними "ОПЗЖ" и ставший местной партией "УДАР".

Рада денонсировала Минск-2. Что дальше?

Тема местных выборов вчера неожиданно оставила свой отпечаток на международной политике, и виной тому один пункт из постановления об этих выборов: в нем парламент записал, что выборы на неподконтрольных территориях состоятся только после передачи под контроль Украины государственной границы.

Возможно, большинство депутатов не задумалось над тем, за что они голосовали, но факт остается фактом: 300 с лишним нардепов проголосовали за денонсацию Минских соглашений. Поскольку этими соглашениями предусмотрен четкий порядок восстановления мира на Донбассе, где выборы идут одним из первых пунктов, а передача границы под украинский контроль – последним.

Совпадение это или нет, но именно вчера состоялся и телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Согласно официальному сообщению, обе стороны осудили недавние заявления украинских политиков насчет того, что Минские соглашения нужно пересматривать, и подчеркнули, что эти договоренности – единственный путь к миру на Донбассе.

Правда, данное сообщение было опубликовано российской стороной, но Берлин никаких возражений по этому поводу не высказал. Да и позиция Меркель по вопросу очередности выполнения Минских соглашений давно известна: еще при Порошенко она рассказывала, что в Германии в начале 1990-х выборы проходили в присутствии советских войск.

К тому же, хотя "Минск-2" некоторые украинские политики называют "кремлевской ловушкой", на самом деле реальными авторами этого документа являются Ангела Меркель и тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер – нынешний президент ФРГ.

Так что позиция Берлина в вопросе Минских соглашений вполне предсказуема. И можно не сомневаться в том, какой будет его реакция на декларативное решение Верховной Рады.

Зачем МИД развязал конфликт с Арменией?

Тем временем Украина вляпалась еще в один международный конфликт – теперь с Арменией. Поводом для него стало заявление украинского МИДа относительно перешедшего в активную боевую фазу военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В этом заявлении отечественные дипломаты призвали к мирному урегулированию, но так, что фактически поддержали Азербайджан, – то есть к урегулированию на основе территориальной целостности этой страны. Что означает возврат Арменией Азербайджану населенного армянами Нагорного Карабаха.

Почему украинский МИД сделал заявление именно в таком ключе, понятно: власть видит прямую аналогию между ситуацией с Карабахом и ситуациями с Донбассом и Крымом. Существует опасение, что если начнется перекройка официальных границ в одном месте, то это коснется и остальных конфликтных точек. Правда, перекройка уже началась по инициативе США и НАТО, когда у Сербии отобрали Косово, – но Украина именно по этой причине независимость Косово не признает.

Из-за заявления МИДа украинского посла в Армении еще во вторник вызвали "на ковер" в Ереване. А вчера там прошла демонстрация молодежи, во время которой на здание украинского посольства вылили борщ, сопровождая этот "перфоманс" антиукраинскими лозунгами.

Безусловно, все это неприятно для нашей страны, однако следует признать: подобная реакция армян читалась. И потому ответственность падает и на наш МИД, который не в далеком от нас конфликте стал на одну из сторон.

Признание Вятровича: "Галичина" воевала за интересы фашистов

Вчерашний день стал днем своеобразного камин-аута. Совершил его одиозный нардеп из "Евросолидарности" и бывший директор Института нацпамяти Владимир Вятрович, который дал комментарий относительно дивизии СС "Галичина". И в нем заявил, что эта дивизия во время Второй мировой войны отстаивала немецкие интересы.

Безусловно, Вятрович не собирался осуждать дивизию и ее прославление в Украине. Он сообщил, что украинцы пошли в войска СС по принуждению или поддавшись пропаганде (при этом забыв упомянуть о том, что число записавшихся добровольцев в три раза превышало штат дивизии). И все, кто пошел в дивизию, думали, что сражаются за украинские интересы, а на самом деле сражались за немецкие.

Между тем, из всего этого объяснения важна лишь последняя фраза. Особенно на фоне попыток реабилитировать саму дивизию. И такие находятся даже среди нынешней власти.

Как известно, всего полтора месяца назад Львовская обладминистрация поздравила всю страну с 77-летней годовщиной дивизии СС "Галичина". Позже губернатор разъяснил, что воины дивизии боролись за соборное украинское государство. Однако теперь из слов идеолога современного украинского национализма выходит, что Львовская ОГА поздравляет всех с днем рождения дивизии, которая отстаивала интересы фашистской Германии. А это, между прочим, не просто глупость, а нарушение закона о запрете пропаганды нацистского режима, за которое нужно наказывать.