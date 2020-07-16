На следующем заседании Кабинета министров будет окончательно утверждена форма обучения школьников с 1 сентября 2020 года, а пока что пресс-служба ведомства поделилась имеющимися наработками.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

"Итак, в зависимости от эпидемической ситуации, Украина будет делиться на зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне", - указано в сообщении.

Разработано три сценария работы школ при разной эпидемиологической ситуации в Украине, в каждом из которых будет свой алгоритм начала учебного года.

Так, при низком уровне заболеваемости посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме, при высоком школьники вернутся на дистанционное обучение, а при среднем уровне заболеваемости учеба будет смешанного типа. Наиболее ожидаемая последняя ситуация, для которой составили такие рекомендации:

В приоритете - соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты;

Отмена массовых мероприятий и экскурсий;

Проведение собрания педагогических коллективов в дистанционной форме;

Предотвращение скопления большого количества людей;

Разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста;

Рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения;

Лицам из группы риска с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом и прочее будет рекомендовано временно перейти на экстернат или дистанционное обучение;

Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой;

На карантин учебные заведения будут закрывать на 14 или 7 дней;

Учителя не будут еженедельно делать тесты;

Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.

Напомним, с нового учебного года в украинских школах станет обязательным измерение температуры как для работников образовательных учреждений, так и для учащихся.

Как сообщала "Страна", в сети появилось видео нескольких учеников киевской школы №90, которые после прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) говорили обидные вещи о крымских татарах.