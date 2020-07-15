Суд не отпустил скандального застройщика Микитася под домашний арест
После того, как суд арестовал экс-депутата Рады Микитася с залогом 100 млн гривен, Высший антикоррупционный суд отказался сменить эту меру наказания на круглосуточный домашний арест для бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.
Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.
С ходатайством о смене меры пресечения обратился адвокат Микитася.
Он просил суд сменить подзащитному арест с залогом 100 млн гривен на круглосуточный домашний арест.
Мотивами для освобождения Микитася защитник указал необоснованность подозрения и отсутствие рисков.
Однако 8 июля суд отказал удовлетворить ходатайство и отправить экс-депутата под круглосуточный домашний арест.
Напомним, в мае суд разрешал застройщику Микитасю выехать за границу.
Нардеп Микитась хотел улететь в Лондон вместе с женой, но его вовремя не пустили.