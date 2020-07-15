После того, как суд арестовал экс-депутата Рады Микитася с залогом 100 млн гривен, Высший антикоррупционный суд отказался сменить эту меру наказания на круглосуточный домашний арест для бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн гривен госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

С ходатайством о смене меры пресечения обратился адвокат Микитася.

Он просил суд сменить подзащитному арест с залогом 100 млн гривен на круглосуточный домашний арест.

Мотивами для освобождения Микитася защитник указал необоснованность подозрения и отсутствие рисков.

Однако 8 июля суд отказал удовлетворить ходатайство и отправить экс-депутата под круглосуточный домашний арест.

Напомним, в мае суд разрешал застройщику Микитасю выехать за границу.

Нардеп Микитась хотел улететь в Лондон вместе с женой, но его вовремя не пустили.