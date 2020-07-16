Украинцы смогут подтвердить свой налоговый номер с помощью ID-карты и свидетельства о рождении.

Верховная Рада приняла Закон (законопроект №2524), который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, сообщили на Правительственном портале.

Речь идет о том, что РНУКПН (ранее - идентификационный код или ИНН) на ID-карте и свидетельстве о рождении будет иметь такую же юридическую силу, как и справка о его присвоении. Поэтому украинцы смогут предъявлять один с указанных документов для предоставления данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

Также открыт путь к внедрению е-РНУКПН - изображение в электронном виде информации, содержащейся в карточке налогоплательщика.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минцифры анонсировали запуск ИНН в смартфоне.

Также мы писали, что Минцифры объединит процедуры получения ID-карты и ИНН для 14-летних украинцев.