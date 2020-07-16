США, объявившие о новых санкциях против "Северного потока-2", ввели запретительные меры еще и в отношении трех граждан РФ и пяти компаний, связанных с 59-летним предпринимателем Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.

Под ограничения попадут организации в Судане, Гонконге и Таиланде, с помощью которых Пригожин якобы уклонялся от введенных ранее санкций. Это компании ООО "М Инвест", связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited. В Вашингтоне утверждают, что эти организации осуществили более сотни переводов на сумму более 7,5 миллиона долларов, "отправленных в интересах Пригожина"

Также США обвинили эти структуры в попытке подавить и дискредитировать "протестующих за демократические реформы" в Судане.

Санкции наложены на россиян Игоря Лавренкова, Михаила Потепкина и человека по имени Андрей Мандель, чье гражданство не указано.



Лавренков, возглавлявший Shine Dragon Group Limited, был "лично причастен к установлению связи компании с "М Инвест", которая якобы "разрабатывала планы для бывшего президента Судана Омара Аль-Башира по подавлению протестов".

Как писала "Страна", зимой немецкие СМИ написали об аресте в Мюнхене "повара Путина". Пригожин это опроверг.

А осенью ходили слухи о смерти Пригожина в Африке.