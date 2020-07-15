В большинстве областей страны 16 июля ожидается сухая погода, однако в Винницкой и Житомирской области могут быть дожди.

Об этом синоптик Наталья Диденко рассказала на своей странице в Faebook.

"Сегодня мы все стоим на вершине лета и осматриваем замечательные июльские пейзажи с вишнями, мальвами и чорнобривчиками. Но завтра нужно уже начинать спускаться в долину. И кто был в горах, тот знает, что порой спуск сложнее, чем подъем", - написала она.

Так, 16 июля в течение дня ожидается от +22 до +27 градусов, в Карпатах местами от +8 до +14 градусов. Кратковременные дожди наиболее вероятны на Западе, в Житомирской и Винницкой областях.

Ветер будет западный, умеренный, по остальным областям ожидается теплая и сухая погода. В Киеве же будет около +25 градусов, однако к вечеру небо затянет облаками и возможен небольшой дождь.

"А пока стоим на вершине лета, щуримся от солнышка, любуемся июльскими облаками, нюхаем вечером маттиолу, открываем на ночь для свежего воздуха окна и завтра - рюкзаки на плечи и вперед, дальше по красивому лету", - добавила она.

Напомним, в России ученый предупредил о новой потенциальной угрозе, которую может вызвать к жизни (причем, в самом прямом смысле этого слова) таяние ледников и вечной мерзлоты из-за глобального потепления.

Как сообщала "Страна", в этом году летнее тепло в Украине продлится до конца сентября.