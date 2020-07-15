На заседании 15 июля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" о введении электронной формы исполнительного документа". Об этом информирует Юрлига.

Отмечается, что ч. 3 ст. 4 Закона "Об исполнительном производстве" дополнена нормой, согласно которой предусмотрена возможность выдачи исполнительного документа в электронной форме. При этом необходимо соблюдение требований законов "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах".

Порядок предъявления к исполнению исполнительных документов выданных в форме электронного документа определит Минюст.

Согласно редакции документа, которую изложил Комитет по вопросам правовой политики, Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет заменить бумажные трудовые книжки электронными.

Также мы писали, когда в Украине запустят электронные больничные.