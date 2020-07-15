Министр ирригации Эфиопии Селеши Бекеле в среду объявил о начале заполнения водохранилища плотины ГЭС "Возрождение", вокруг которой давно идут тяжелые переговоры между Египтом, Эфиопией и Суданом.

После этого Министерство ирригации и водных ресурсов Судана заявило о снижении уровня стока Голубого Нила до 90 миллионов кубометров в день.

Об этом сообщает РИА Новости.

На первом этапе Эфиопия собирается заполнить хранилище плотины на 4,9 миллиарда кубометров, не согласовав эти действия с Суданом и Египтом. В ответ власти Судана выступили против любых односторонних действий, предпринимаемых какой-либо из сторон на фоне продолжающихся усилий Африканского союза по достижению консенсуса между тремя странами.

Эфиопия запустила крупномасштабный проект строительства плотины в 2012 году.

Строительство плотины, которая призвана стать крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке, завершено более чем на 74%. Полностью оно будет окончено в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев анонсировал начало заполнение плотины в июле, а к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды. Производство же электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.

Ввод плотины в эксплуатацию, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С момента начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но они не принесли результата.

В последний раз переговоры были в начале июля, диалог велся при посредничестве Африканского союза. 13 июля глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что очередной раунд переговоров опять закончился безрезультатно.

Египет официально обратился к Совету безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы.

Ранее "Страна" рассказывала, что работу Днепрогэса планируют продлить на 50 лет и разрабатывают проект его реконструкции.

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