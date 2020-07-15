В среду, 15 июля, в Киеве зафиксировали превышение в несколько раз загрязнение воздуха опасными элементами.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Киева со ссылкой на результаты замеров Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Основной вклад в общее загрязнение атмосферного воздуха в Киеве принадлежит автотранспорту", - указано в сообщении.

Так, количество пыли около Бессарабской площади было в 1,3 раза больше, чем обычно. Такие же показатели и у диоксида серы на всех точках замера, кроме Науки, 37. Также только эту точку обошли завышенные значения диоксида азота в 2,5-5 раз.

Формальдегида по всей столице было в 1,7 раз больше обычного. Отмечается, что концентрация этих веществ повышается при автомобильных выбросах, во время пожаров, горения угля, мазута, бензина, дизельного топлива, а также газа в теплоэнергетических и отопительных установках.

Напомним, государственная экологическая инспекция получит статус правоохранительного органа, что не позволит впредь нарушителям правил по сохранению экологии отказывать инспекторам в допуске на предприятие для проверки.

Как сообщала "Страна", Минздрав показал статистику, согласно которой в Украине от загрязнений умирают в три раза больше людей, чем в Европе.